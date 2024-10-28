У здания парламента в Тбилиси начался митинг грузинской оппозиции

Перед зданием парламента в Тбилиси начался митинг против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые митингующие держат флаги ЕС и Украины. Движение по проспекту Руставели перекрыто.

Выборы в грузинский парламент состоялись 26 октября. После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54% голосов. Это позволило ей получить 90 из 150 мандатов.

Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. Она пригласила граждан поучаствовать в запланированной акции протеста на проспекте Руставели.

Зурабишвили также призвала США и Евросоюз поддержать протесты оппозиции после прошедших выборов.

Ранее президента Грузии обвинили в организации беспорядков.