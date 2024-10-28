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В Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ

К парламенту Грузии перебросили спецназ перед митингом против выборов

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«Газета.Ru»

МВД Грузии перебросило спецназ к зданию парламента в Тбилиси, где должен пройти митинг против результатов парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Спецназ разместился недалеко от здания парламента. Также сотрудники правоохранительных органов замечены во дворе Дома правительства. При этом отмечается, что перед зданием парламента обстановка спокойная. Организаторы оппозиционного митинга собирают сцену.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны поддержать протесты после прошедших в Грузии парламентских выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее Боррель прокомментировал визит Орбана в Грузию.

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