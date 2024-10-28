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В ХАМАС заявили, что открыты для сделки с Израилем

TI: член политбюро ХАМАС заявил, что группировка открыта для сделки с Израилем

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС «открыто для сделки с Израилем» по сектору Газа на фоне начавшихся в Катаре переговоров, направленных на прекращение конфликта и освобождение заложников. Об этом заявил высокопоставленный представитель движения, чьи слова приводит газета The Times of Israel.

Отмечается, что член политического бюро ХАМАС в Катаре Хусам Бадран подтвердил, что достижение соглашения возможно.

По словам Бадрана, требования группировки ясны: сделка возможна, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «возьмет на себя обязательства выполнить то, что ранее уже было согласовано».

Некоторое время назад телеканал CNN сообщил, что в столице Катара Дохе стартовал новый раунд переговоров посредников Израиля и ХАМАС в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.

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