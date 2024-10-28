Переговоры по Газе возобновились

Новый раунд переговоров посредников Израиля и ХАМАС в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников стартовал в столице Катара Дохе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленного дипломата.

В публикации отмечается, что это первый раунд переговоров после более чем двухмесячного перерыва.

Во встрече участвуют высокопоставленные представители США, Израиля и Катара.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир выдвинул предложение о двухдневном перемирии в Газе для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных.

21 октября сообщалось, что Египет представил Израилю идею «небольшой» сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Отмечается, что новый директор Службы общей разведки Египта Хассан Махмуд Рашад рассказал главе израильской службы Шин-Бет Ронену Бару свою идею договора, который мог бы дать толчок переговорам по более широкому соглашению, на встрече в Каире 20 октября.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.