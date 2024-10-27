Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Египет предложил короткое перемирие в Газе для обмена заложников

Египет предложил двухдневное перемирие в Газе для освобождения 4 заложников

close
Jacquelyn Martin/Reuters

Египет выдвинул предложение о двухдневном перемирии в Газе для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Каире ас-Сиси подчеркнул, что в последние дни Египет активно работает над инициативой, цель которой – установить прекращение огня.

«В рамках этого предложения планируется освобождение четырех заложников и нескольких удерживаемых в израильских тюрьмах заключенных», – отметил политик.

21 октября сообщалось, что Египет представил Израилю идею «небольшой» сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Отмечается, что новый директор Службы общей разведки Египта Хассан Махмуд Рашад рассказал главе израильской службы Шин-Бет Ронену Бару свою идею договора, который мог бы дать толчок переговорам по более широкому соглашению, на встрече в Каире 20 октября.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами