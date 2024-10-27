Египет предложил короткое перемирие в Газе для обмена заложников

Египет выдвинул предложение о двухдневном перемирии в Газе для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Каире ас-Сиси подчеркнул, что в последние дни Египет активно работает над инициативой, цель которой – установить прекращение огня.

«В рамках этого предложения планируется освобождение четырех заложников и нескольких удерживаемых в израильских тюрьмах заключенных», – отметил политик.

21 октября сообщалось, что Египет представил Израилю идею «небольшой» сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Отмечается, что новый директор Службы общей разведки Египта Хассан Махмуд Рашад рассказал главе израильской службы Шин-Бет Ронену Бару свою идею договора, который мог бы дать толчок переговорам по более широкому соглашению, на встрече в Каире 20 октября.

Ранее президент Израиля заявил о благоприятных условиях для спасения заложников в Газе.