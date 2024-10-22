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В «Хезболле» назвали условие для начала мирных переговоров с Израилем

Представитель «Хезболлы»: переговоры с ЦАХАЛ возможны после прекращения огня

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Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» не будет вступать в переговоры с Израилем, пока его армия не прекратит огонь. Об этом заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф, пишет РИА Новости.

«Хезболла» отказывается от переговоров с Израилем, пока продолжаются бомбардировки», — сказал он на пресс-конференции в Бейруте.

По словам Афифа, после того, как была восстановлена логистика снабжения, число атак со стороны Ливана по Израилю будет расти.

При этом представитель «Хезболлы» назвал США главными соучастниками преступлений Израиля. Афиф подчеркнул, что Пентагон поставляет израильской армии боеприпасы с белым фосфором и кассетные снаряды, которые запрещены международной конвенцией.

22 октября самолеты Военно-воздушных сил Израиля атаковали южный пригород Бейрута в момент начала пресс-конференции Мохаммада Афифа.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. Этой техникой, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены ливанского движения «Хезболла». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль.

С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее ЦАХАЛ обнаружил в бункере «Хезболлы» полмиллиарда долларов.

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Операция Израиля в Ливане
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