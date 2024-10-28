Глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным

Глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью на австрийском телеканале ORF.

«Если это для того, чтобы выпить бокал вина, то я бы сказал «нет», но если был бы малейший вклад в то, чтобы на фронте между Россией и Украиной прекратились потери людей, то я бы сделал бы таким образом этот вклад», — сказал он.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не все попытки по урегулированию кризиса на Украине являются искренними. Лавров заявил, что идей по урегулированию конфликта Москвы и Киева много, однако не все они продиктованы искренним желанием достижения мира.

Министр напомнил, что Россия уже дала оценку ситуации на линии фронта и представила предложения по достижению мира. По его словам, завершить конфликт удастся, если Украина станет нейтральной, а попытки втянуть Киев в НАТО прекратятся. Также должны быть «пресечены ростки неонационализма», указал Лавров.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о территориях Украины.