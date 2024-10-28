Лавров заявил о неискренних попытках добиться мира на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не все попытки по урегулированию кризиса на Украине являются искренними. Его слова приводит РБК.

Лавров заявил, что идей по урегулированию конфликта Москвы и Киева много, однако не все они продиктованы искренним желанием достижения мира.

Министр напомнил, что Россия уже дала оценку ситуации на линии фронта и представила предложения по достижению мира. По его словам, завершить конфликт удастся, если Украина станет нейтральной, а попытки втянуть Киев в НАТО прекратятся. Также должны быть «пресечены ростки неонационализма», указал Лавров.

До этого Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент.

«Но сейчас я не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет», — добавил Путин, возложив ответственность за отсутствие диалога на украинское руководство.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».