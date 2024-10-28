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В США сделали неутешительное заявление о территориях Украины

AC: Украине придется отказаться от ряда территорий

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Elizabeth Frantz/Reuters

Украине при разрешении конфликта придется уступить территории. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Украине, без сомнения, придется уступить территорию, возможно, под прикрытием «буферной зоны, контролируемой Россией» или какого-либо другого хитроумного оправдательного термина», — говорится в сообщении издания.

По оценке AC, кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если придет к власти, радикально изменит политику, начав дипломатические переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент. Также глава государства назвал преждевременными попытки рассуждать о том, каких договоренностей могли бы достичь Москва и Киев. По его мнению, даже для упоминаний этой темы время еще не настало.

Ранее в Финляндии назвали условие конца Украины.

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