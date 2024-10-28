Украине при разрешении конфликта придется уступить территории. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Украине, без сомнения, придется уступить территорию, возможно, под прикрытием «буферной зоны, контролируемой Россией» или какого-либо другого хитроумного оправдательного термина», — говорится в сообщении издания.

По оценке AC, кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если придет к власти, радикально изменит политику, начав дипломатические переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент. Также глава государства назвал преждевременными попытки рассуждать о том, каких договоренностей могли бы достичь Москва и Киев. По его мнению, даже для упоминаний этой темы время еще не настало.

Ранее в Финляндии назвали условие конца Украины.