Канада заявила о пересмотре отношений с руководством Грузии

После прошедших в Грузии парламентских выборов Канада намерена пересмотреть свои отношения с руководством этой страны. Об этом говорится в официальном заявлении канадского МИД.

В заявлении отмечается, что Канада приняла к сведению официальные результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, объявленные Центральной избирательной комиссией страны. Однако Оттава «обеспокоена широко распространенными случаями запугивания избирателей, подкупа голосов и другими нарушениями в день выборов, о которых сообщили Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и другие беспристрастные наблюдатели».

В связи с этим в координации со странами «Большой семерки» и Европы «Канада проведет переоценку своих отношений с грузинским руководством».

«Мы призываем все стороны к спокойствию, а власти Грузии — уважать права и безопасность людей в условиях мирных протестов», — сказано в заявлении канадского МИД.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах. Она сказала, что граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного». Она открыто призвала США и Евросоюз поддержать протесты грузинской оппозиции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Грузия не нуждается в бесполезных поучениях от ЕС.