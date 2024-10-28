Орбан сделал заявление после прибытия в Грузию

Грузия не нуждается в «бесполезных поучениях от Евросоюза, заявил прибывший в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он написал в социальной сети X.

«Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия — консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных поучений им нужна наша поддержка на их европейском пути», — заявил Орбан.

Вечером 28 октября Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Как сообщает агентство РИА Новости, премьер-министр Венгрии проведет встречу со своим коллегой премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Кроме того, запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят глава МИД страны Петер Сийярто и министр экономического развития Мартон Надь. Кроме того, в состав делегации вошли министр финансов Михай Варга, а также госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».

Ранее в Тбилиси к зданию парламента перебросили спецназ.