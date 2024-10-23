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Президенты РФ и Ирана начали переговоры на саммите БРИКС в Казани

Путин начал встречу с президентом Ирана Пезешкианом на саммите БРИКС

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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом пишет «Интерфакс».

Перед встречей двух лидеров пресс-служба президента РФ отметила, что российско-иранские отношения вышли на «уровень всеобъемлющего стратегического партнерства». По ее данным, соответствующий договор о партнерстве между двумя странами будет подписан «в рамках отдельного полномасштабного визита в Россию» Пезешкиана.

В среду на саммите БРИКС президент Ирана потребовал установить режим прекращения огня в Ливане и Палестине и вывести израильские войска из районов оккупации. Также он призвал к немедленному оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа и перемещенным лицам из числа жителей Ливана.

22 октября Пезешкиан заявил, что сотрудничество в БРИКС приведет к концу однополярного мира и эпохи американского тоталитаризма.

19 октября иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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Саммит БРИКС в Казани
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