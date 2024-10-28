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Лавров оценил искренность попыток достижения мира на Украине

Лавров: не все попытки достичь мира на Украине являются искренними

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Алексей Майшев/РИА Новости

Далеко не все попытки урегулирования конфликта на Украине являются искренними. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

«Идей много, далеко не все они продиктованы искренним желанием добиться мира», — заявил глава российского МИД.

Лавров добавил, что Россия дала оценку ситуации на линии фронта и предложений по урегулированию конфликта. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, достичь мира удастся в том случае, если Украина станет нейтральной страной.

Также достижению урегулирования конфликта будет способствовать прекращение «попыток втянуть страну в НАТО, должны быть пресечены ростки неонационализма», заключил Лавров.

До этого стало известно, что план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле.

Ранее Зеленский нахамил в адрес посетивших Казань мировых лидеров.

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