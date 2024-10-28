Трамп задумал переосмыслить Минские соглашения ради урегулирования на Украине

План кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на советника бывшего главы США.

По словам собеседника FT, план Трампа может стать переосмыслением Минских соглашений, которые были направлены на прекращение боевых действий на востоке Украины. Задумка республиканца будет предусматривать механизмы принуждения с последствиями за нарушение договоренностей, отмечается в материале.

«Америка будет настаивать на двух вещах. У нас не будет ни мужчин, ни женщин в механизме принуждения. Мы за это не платим. За это платит Европа», — заявил анонимный советник Трампа.

26 октября Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана в очередной раз заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства. На уточняющий вопрос ведущего о том, как бы он предотвратил конфликт, Трамп ответил, что потребовал бы у президента РФ Владимира Путина не начинать военные действия.

«Я бы просто сказал: «Владимир, ты этого не сделаешь. Ты не сделаешь этого». Я постоянно ему это говорил», — рассказал Трамп.

Ранее Трамп рассказал, как США «рискнут жизнями миллионов» в случае победы Харрис.