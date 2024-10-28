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Зеленский нахамил в адрес посетивших Казань мировых лидеров

Зеленский заявил, что посетившие Казань мировые лидеры якобы выступили за войну

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Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал «пророссийскими» лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, прошедший 22–24 октября, он считает, что речь на мероприятии якобы шла «про войну» и ее продолжение. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими», — отметил он.

Зеленский утверждает, что саммит был «про войну», поскольку Россия «начала и продолжает» конфликт.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани увидел стремление российского коллеги к прекращению огня на Украине.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее американский политолог заявил о победе Путина.

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