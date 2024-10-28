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В Кремле прокомментировали попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии

Песков заявил, что Россия не лезет в дела Грузии

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

Он отметил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии видны «невооруженным глазом» и, более того, это публично декларируется.

«Невооруженным глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход голосования пробовало огромное количество сил из европейских стран <...>. Никто даже не скрывал, это были публичные заявления. В отличие от Москвы — мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», — заключил Песков.

До этого спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция в Грузии и непосредственно президент страны Саломе Зурабишвили готовятся к осуществлению государственного переворота после выборов.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. В то же время, глава Госдепа США отметил, что международные и местные наблюдатели признали: выборы в Грузии прошли в соответствии с нормами.

При этом Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на состоявшихся накануне парламентских выборах, в которых одержала победу правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.

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