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В Грузии заявили о подготовке президента и оппозиции к госперевороту

Спикер парламента Грузии Папуашвили: президент и оппозиция хотят госпереворота

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parliament.ge

Оппозиция в Грузии и президент страны Саломе Зурабишвили готовятся к осуществлению государственного переворота в стране. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Все это — сцена переворота, к которому они направляются», — подчеркнул он.

Речь, по словам Папуашвили, идет о том, чтобы объявить итоги выборов в парламент страны нелегитимными и придумать техническое правительство.

23 октября, до проведения выборов, Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября.

Папуашвили отметил, что государственный переворот планировался и ранее — после парламентских выборов в 2020 году. По его словам, в этот раз злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в стране «ложный повод» для беспорядков.

При этом сама Зурабишвили заявляла, что в Грузии не планируется осуществлять государственный переворот.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном.

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