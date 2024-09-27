Премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений с Вашингтоном

Грузии придется пересмотреть существующий статус-кво в отношениях с Соединенными Штатами, если Вашингтон не поменяет свою политику по отношению к Тбилиси. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«В противном случае нам придется пересмотреть существующий статус-кво», - подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, Тбилиси подчеркивает, что отношения США и Грузии не могут строиться на давлении.

До этого Кобахидзе заявил, что поведение администрации США, отозвавшей его приглашение на прием по случаю Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), является «несерьезным».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также говорил, что высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции. По его словам, вмешательство в избирательную кампанию со стороны иностранных сил категорически неприемлемо.

Ранее в Грузии пообещали сохранить безвиз с Европой.