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Путину и президенту ОАЭ подарили плюшевых медвежат

Путину и Аль Нахайяну подарили в подмосковной гимназии плюшевых медвежат

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Президенту России Владимиру Путину и лидеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова подарили на память плюшевых медвежат по имени Примус, являющихся символом учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 21 октября, главы двух стран совершили совместный визит в это образовательное учреждение. Они зашли в кабинет биологии, где проходил совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби — филиала примаковской гимназии, открытого в 2021 году. Ребята из ОАЭ приняли участие в занятии по видеосвязи. Школьники на уроке ботаники вместе изучали корень орхидеи.

Лидеры двух государств также посетили языковой класс и немного пообщались с учениками, а в конце сделали совместное фото с ребятами. Школьники приготовили для Путина и Аль Нахайяна две коробки с подарками. В них лежали медвежата-символы гимназии и красные толстовки.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом вечером 20 октября. В этот же день Путин принял его в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В России глава Объединенных Арабских Эмиратов также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее президент ОАЭ высказался об отношениях с Путиным.

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