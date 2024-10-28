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Отец Ассанжа заявил, что правительство Украины «может рухнуть в любой день»

Отец Ассанжа: Киев способен сдаться даже после дуновения ветра

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Kin Cheung/AP

Правительство Украины может рухнуть в любой день. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Джон Шиптон — общественный деятель и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: «Мы сдаемся», — отметил он.

Шиптон обратил внимание на то, что ситуация выходит из-под контроля Вашингтона как на Украине, так и на Ближнем Востоке. По его мнению, для США это «серьезные проблемы».

Французский историк Эммануэль Тодд, который ранее предсказал развал Советского Союза, в недавнем интервью Berliner Zeitung заявил, что Запад проиграл России в конфликте на территории Украины. По его словам, специальная военная операция России на Украине запустила процесс реорганизации мира, причем Запад на этот раз не контролирует процессы.

Кроме того, Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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