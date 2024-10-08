«Ведутся разговоры о сделке». В Киеве обсуждают условие «земля в обмен на мир» FT: в Киеве обсуждают сдачу России территорий в обмен на прием в НАТО

На Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киевские власти ведут закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территории в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности, пишет Financial Times.

«Украина вступает в третью зиму войны с более мрачным настроением, чем когда-либо», — пишет британская газета Financial Times (FT) в редакционной статье под заголовком «Меняющиеся военные цели Украины». На востоке, пишет издание, ВСУ сдают позиции под натиском ВС РФ — «хотя и ценой огромных потерь для Москвы». Кроме того, поскольку половина электрогенерации разрушена, украинцы сталкиваются с отключениями света и тепла в домах в самые холодные месяцы.

На этом фоне в Вашингтоне и некоторых европейских столицах — и во властных коридорах Киева — настроение меняется: от уверенности в победе и освобождении своих территорий к неохотному признанию того, что урегулировать конфликт придется путем переговоров, которые сохранят для Украины большую часть страны.

Перспективы Украины, пишет газета, омрачены прежде всего опасностью победы Дональда Трампа на выборах в США в следующем месяце и его стремлением к быстрому прекращению конфликта, как он и обещал. Одновременно с эскалацией на Ближнем Востоке, даже некоторые западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости победить Владимира Путина военным путем, пересматривают свои цели.

«За закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, в которой Москва сохранит фактический контроль над примерно одной пятой Украины», — пишет FT.

В то же время по этой сделке остальной части Украины должно быть разрешено вступить в НАТО или ей должны быть предоставлены гарантии безопасности.

Этот сценарий опирается на два предположения, отмечает FT. Первое — что Запад пойдет на вступление Киева в Североатлантический альянс. Это потребовало бы огромного и дорогостоящего развертывания сил со стороны США и их партнеров — «и оставило бы их в состоянии холодной войны с Россией».

Второе — что Владимира Путина можно склонить к переговорам, хотя отказ Украины от членства в НАТО — это одно из ключевых требований России. Сомнительно, что Путин готов к переговорам по принципу «земля в обмен на мир», пока он считает, что его армия может добиться большего, пишет FT.

«Сложные компромиссы»

О том, что приближающаяся зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта, ранее писала The Washington Post. В конце сентября газета рассказала об остром дефиците энергоресурсов, который признают в Киеве, и психологической усталости населения.

Опросы показывают, что население Украины в большинстве против мира с Россией «любой ценой», но растет число людей, готовых пойти на «сложные компромиссы, чтобы положить конец войне».

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий рассказал, что готовность населения к территориальным уступкам выросла с 10% в мае 2023 года до 32% год спустя. Это число могло бы вырасти до 57%, если бы потенциальная сделка включала членство в НАТО, а также сдачу «под контроль России» только востока страны и Крыма.

«План победы»

Владимир Зеленский в сентябре представил в Вашингтоне «план победы», призванный убедить союзников Киева укрепить его позицию, как в военном, так и в дипломатическом плане, и заставить Москву сесть за стол переговоров. По итогам своей поездки президент Украины не получил главного: прогресса на пути к НАТО и разрешения США на использование ВСУ западных ракет для дальних ударов по территории России.

7 октября Зеленский заявил, что «план победы» обнародуют после представления документа всем партнерам Киева:

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий».

Президент Украины ждет ответа от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и политическими деталями плана. Сейчас в США находятся начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина. Они обсудят план с американской стороной перед презентацией документа на встрече в формате «Рамштайн» в Германии 12 октября.

В июне Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Киева от вступления в НАТО и нейтральный и безъядерный статус Украины; «демилитаризация и денацификация» Украины; фиксация статусов Крыма, Севастополя и других новых регионов как российских в международных договорах; отмена западных санкций против России.