Запад проиграл России в конфликте на территории Украины. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил французский историк Эммануэль Тодд, который ранее предсказал развал Советского Союза.

«Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу», — считает Тодд.

Он отметил, что специальная военная операция России на Украине запустила процесс реорганизации мира, причем Запад на этот раз не контролирует процессы.

До этого в посольстве России во Франции заявили, что размещение военных сил Североатлантического альянса на Украине приведет к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией.

Ранее Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину.