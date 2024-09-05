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В США признали, что не смогут помочь Украине

RS: Запад не сможет помочь Украине нанести поражение РФ и вернуть территории

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина даже с помощью стран Запада не сможет нанести поражение России и вернуть территории. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Теперь нет никаких перспектив, что даже с западными военными поставками Украина сможет нанести сокрушительное поражение России и вернуть свои утраченные территории силой», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сейчас Украина сталкивается с возможностью «украинского военного краха».

По оценке издания, факты свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, укрепляет свои военные позиции для возможных переговоров. Совершенно не очевидно, что украинские удары вглубь России существенно изменят эту тенденцию, добавляется в материале.

5 сентября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) заявлял, что конфликт на Украине начался с госпереворота в 2014 году.

По его словам, о причинах этого конфликта в настоящее время предпочитают не вспоминать.

При этом президент отметил, что Россия с уважением относится к странам, которые искренне заинтересованы в решении украинского конфликта. Например, лидеры КНР, Бразилии, Индии искренне хотят разобраться в ситуации, а РФ в постоянном контакте с ними по этому вопросу.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

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