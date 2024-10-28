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Стало известно о подготовке Турции к визиту Путина

В Турции начали готовиться к визиту Путина, но его сроки пока неизвестны

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Alexander Zemlianichenko/AP

Турция после переговоров лидеров двух стран — Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина начала готовиться к визиту российского лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем этот визит, готовимся к нему», — говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что пока конкретные сроки поездки не определены.

25 октября во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз озвучил свои предложения по мирному урегулированию конфликта на территории Украины.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле.

До этого в Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом.

Ранее Путин рассказал, на что готов ради достижения мира на Украине.

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