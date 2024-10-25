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Путин рассказал о предложениях Турции по поводу украинского конфликта

Путин: Турция на саммите БРИКС передала России новые предложения

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Александр Казаков/РИА Новости

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Казани, турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз озвучил свои предложения по мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом глава России рассказал в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Инициативы Эрдогана, в том числе, связаны с судоходством в Черном море. Путин отметил, что турецкие партнеры уже несколько раз выходили к России с предложениями о переговорах, как они говорили, с украинской стороны. Однако российский лидер отметил, что когда Россия соглашалась рассмотреть инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается. Подобное случалось уже дважды, подчеркнул он.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Путин оценил поведение властей Украины.

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