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Кандидат в вице-президенты США высказался за мир с Россией

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что не хочет войны с Россией

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что не хочет войны с Россией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC.

«Мы не в состоянии войны с Владимиром Путиным, и я не хочу войны с Россией Путина. Думаю, мы должны пытаться следовать мирным путем», — заявил он, подчеркнув, что конфликт на Украине не получится урегулировать без дипломатии.

25 октября Вэнс заявил, что Украина уступит часть территорий России.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что американцы чувствуют себя брошенными.

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