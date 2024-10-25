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Соратник Трампа заявил, что Украина уступит свои территории России

Соратник Трампа Вэнс: Украине придется уступить территории России

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Gaelen Morse/Reuters

Украина уступит часть территорий России. С таким заявлением на митинге в Мичигане выступил кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс, выступление политика опубликовано на Youtube-канале NewsNation.

«Украина должна будет принять это решение», — сказал он.

Верным решением для политических элит Соединенных Штатов, считает Вэнс, стала бы организация дипломатических переговоров между Москвой и Киевом.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Путин оценил поведение властей Украины.

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