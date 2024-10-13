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Джей Ди Вэнс заявил, что американцы чувствуют себя брошенными

Джей Ди Вэнс: американцы чувствуют себя брошенными своим же правительством

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Граждане США чувствуют себя брошенными из-за того, что Белый дом не способен эффективно помочь населению штатов, попавших под удар ураганов. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил кандидат в вице-президенты Штатов от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

«Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина… Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством», — высказался политик.

По словам Вэнса, американское федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (российский аналог МЧС. — прим. ред.) в период, когда на страну обрушилось стихийное бедствие, задействовало большую часть своих ресурсов на поддержку нелегальных мигрантов. В итоге службе пришлось положиться на помощь армии в борьбе с последствиями урагана.

8 октября сообщалось, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с дефицитом сотрудников для ликвидации разрушительных последствий урагана «Милтон». Выяснилось, что только 9% персонала FEMA готовы к развертыванию помощи при ударе стихии. Остальные работают в районах, пострадавших от урагана «Хелен», наводнений и торнадо. Одновременно агентство испытывает дефицит финансирования.

Ранее очевидцы рассказали о последствиях урагана «Милтон» в США.

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