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Путин примет участие в спуске на воду атомохода

Путин примет участие в спуске на воду атомохода и обратится к съезду профсоюзов

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола. Об этом сообщается в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также в планах у Путина обращение к съезду Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Кроме того, у глав государства запланировано совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

Известно, что внеочередной XIII съезд ФНПР назначен на 29 октября.

Также в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» от 27 октября президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед. По его словам, темпы наступления российских войск увеличиваются. До этого Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, а также выделил ее заслуги на Курском направлении.

Ранее Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области.

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