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Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области

Путин: ВС России создали надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российские части создали надежное кольцо окружения вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и сейчас зажимают его. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, украинские командиры пытаются скрывать информацию об окружении, но это ситуацию не меняет. Глава государства обратил внимание, что украинская армия предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику это не удается.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин уточнил, что ВС РФ окружили под Курском около 2 тыс. украинских солдат на площади около 6 на 15 км.

Вечером в пятницу, 25 октября, стало известно, что экипажи Ка-52м сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России. Летчики армейской авиации ликвидировали бронетехнику и личный состав украинской армии.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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