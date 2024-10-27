Путин заявил об увеличении темпов наступления российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

«По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами», — сказал он.

По его словам, темпы наступления российских войск увеличиваются.

До этого Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, а также выделил ее заслуги на Курском направлении. По словам главы государства, морпехи из этой бригады совершили прорыв и создали основные условия для успешных действий Вооруженных сил РФ на данном направлении. Позднее Путин поздравил 77-й зенитный ракетный полк с присвоением звания «гвардейский».

Ранее Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области.