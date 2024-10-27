Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников Киева «помочь Украине победить Россию», поскольку в противном случае Запад испытает «глобальные последствия» в виде атаки Китая на Тайвань. Об этом он написал в колонке для The Sunday Times.

Как считает экс-министр обороны Великобритании, конфликт Москвы и Киева является «экзистенциальным тестом для Запада».

«Перерастет ли российско-украинская война в глобальный конфликт? Не сомневайтесь: Китай и другие авторитарные государства хотят, чтобы мы потерпели поражение. Такие страны мало учитывают демократию и права собственных граждан. Их целью является изменение мирового порядка в пользу собственных тоталитарных режимов», — написал Шэппс.

Он утверждает, что если Запад сейчас не сделает все необходимое, «чтобы Путин проиграл, то пострадает от последствий не только здесь, в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, и во всем мире».

В связи с этим Шэппс призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России, не дожидаясь одобрения со стороны Вашингтона. Кроме того, он призвал Лондон усилить поддержку Украины несмотря на все издержки.

До этого Владимир Путин заявлял, что стремление недоброжелателей навредить России — это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю страны. Также недружественные государства не учитывают единство, силу духа и сплоченность русского народа, которые формировались веками.

Ранее в Госдуме призвали продумать на три шага вперед варианты ответа на удары вглубь России.