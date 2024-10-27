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В Госдуме призвали продумать на три шага вперед варианты ответа на удары вглубь России

Депутат Чепа призвал продумать ответ на удары вглубь России на три шага вперед

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Виталий Белоусов/РИА Новости

России необходимо продумать на три шага вперед ответ на возможные удары западным оружием вглубь страны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Комментируя реакцию на возможные атаки, парламентарий заявил, что этот вопрос должен быть «проработан всегда». По его словам, учитывая текущее развитие событий, надо прорабатывать и варианты ответа на удары. Россия должна «уже третий ход продумывать», считает Чепа.

«Если этого не делать, тогда последствия могут быть печальными. Минобороны должно быть всегда готово к таким действиям, и я надеюсь, что это так», — сказал депутат.

Он также выразил мнение, что лидеры стран Запада услышали посыл российского лидера Владимира Путина о последствиях ударов.

«Поэтому сегодня очень вяло помогают Украине, рассчитывая только на продолжение того конфликта, который они организовали. <…> Как выйти из этой ситуации — вот чего они сейчас ищут. Как выйти с минимальными потерями, максимальной выгодой для себя и для того, чтобы нанести еще дополнительный урон России — вот их задача», — подчеркнул Чепа.

До этого Владимир Путин выразил надежду на то, что страны Запада услышали его слова о последствиях возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

Ранее в США заявили, что ВС РФ давят и продвигаются вблизи Покровска и Угледара.

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