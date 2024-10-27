В Госдуме призвали продумать на три шага вперед варианты ответа на удары вглубь России

России необходимо продумать на три шага вперед ответ на возможные удары западным оружием вглубь страны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Комментируя реакцию на возможные атаки, парламентарий заявил, что этот вопрос должен быть «проработан всегда». По его словам, учитывая текущее развитие событий, надо прорабатывать и варианты ответа на удары. Россия должна «уже третий ход продумывать», считает Чепа.

«Если этого не делать, тогда последствия могут быть печальными. Минобороны должно быть всегда готово к таким действиям, и я надеюсь, что это так», — сказал депутат.

Он также выразил мнение, что лидеры стран Запада услышали посыл российского лидера Владимира Путина о последствиях ударов.

«Поэтому сегодня очень вяло помогают Украине, рассчитывая только на продолжение того конфликта, который они организовали. <…> Как выйти из этой ситуации — вот чего они сейчас ищут. Как выйти с минимальными потерями, максимальной выгодой для себя и для того, чтобы нанести еще дополнительный урон России — вот их задача», — подчеркнул Чепа.

До этого Владимир Путин выразил надежду на то, что страны Запада услышали его слова о последствиях возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

Ранее в США заявили, что ВС РФ давят и продвигаются вблизи Покровска и Угледара.