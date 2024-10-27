Лавров прокомментировал слова Трампа о разговоре с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что слова экс-президента США Дональда Трампа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о якобы угрозах ударить по Москве нужно рассматривать в контексте избирательной кампании в США. Видеозапись комментария дипломата опубликована в Telegram-канале корреспондента.

«Я не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, которые, по их мнению, способны повлиять на избирателей в свою пользу», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что не хочет комментировать заявление политика, поскольку очевидно, что оно было сделано в контексте избирательной кампании.

21 октября издание The Wall Street Journal писало, что Трамп якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп не мог угрожать президенту РФ ударом по Москве, поскольку американский политик «шелковый» на переговорах.

Сам Путин позднее сказал, что «не припомнит» разговора с бывшим американским лидером, в ходе которого тот якобы угрожал «ударом по Москве».

Ранее Путин опроверг связи Трампа с Россией.