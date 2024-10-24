Путин опроверг связи Трампа с Россией

Президент России Владимир Путин опроверг информацию о связях бывшего президента США Дональда Трампа с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда-то обвиняли нас и самого Трампа в том, что [он] связан как-то с Россией. Потом в результате расследования в самих Соединенных Штатах все пришли к выводу, что это полная чушь», – сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.

Он отметил, что «ничего подобного не было, нет и сейчас».

24 октября Путин оценил заявления Трампа о решении конфликта на Украине. По мнению российского лидера, заявления экс-президента США и кандидата на пост главы государства о намерении решить конфликт вполне искренни.

21 октября издание The Wall Street Journal писало, что Трамп якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Ранее Трамп ответил на слухи о звонках Путину после поражения на выборах.