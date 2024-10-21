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Медведев уверен, что Трамп не угрожал Путину «ударом по Москве»

Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп не мог угрожать президенту РФ Владимиру Путину ударом по Москве, поскольку американский политик «шелковый» на переговорах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что Трамп обычно «шелковый» на переговорах. На соответствующие заявления бывшего президента Соединенных Штатов, по словам зампреда Совбеза России, существует лишь один ответ: «по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар».

До этого The Wall Street Journal писала, что Трамп якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

Ранее Трамп ответил на слухи о звонках Путину после поражения на выборах.

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