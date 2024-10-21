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Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве

WSJ: Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по центру Москвы из-за Украины

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Brian Snyder/Reuters

Бывший глава США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом Трамп сказал на встрече с редакционной коллегией газеты Wall Street Journal (WSJ).

Экс-президент США якобы сказал российскому лидеру, если тот будет «преследовать Украину», то получит такой «сильный удар», что «даже не поверит». Трамп пригрозил ударить прямо по «центру чертовой Москвы».

По словам бывшего президента, он сообщил Путину, что не хотел бы этого делать, так как между ними хорошие отношения, но у него не было бы выбора.

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах мог состояться такой разговор с Путиным.

17 октября Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт и должен был предотвратить его начало.

Ранее Трамп ответил на слухи о звонках Путину после поражения на выборах.

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