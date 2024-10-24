Путин заявил, что не помнит разговора с угрозами от Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он «не припомнит» разговора со своим бывшим коллегой, экс-президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого тот якобы угрожал «ударом по Москве». Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — заявил глава государства.

Путин добавил, комментируя якобы угрозы Трампа об ударе по центру Москвы, что России бессмысленно угрожать, поскольку любые внешние вызовы только «взбадривают» страну.

21 октября издание The Wall Street Journal писало, что Трамп якобы угрожал Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп не мог угрожать президенту РФ ударом по Москве, поскольку американский политик «шелковый» на переговорах.

Позднее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что слова экс-главы Белого дома об угрозе нанести удар по центру Москвы является пиар-ходом, рассчитанным на внутреннюю публику.

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы ,но все равно стать президентом.