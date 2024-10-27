В США заявили, что ВС РФ давят и продвигаются вблизи Покровска и Угледара

Армия России продвигается вперед в Глушковском районе Курской области, а также оказывает давление на ВСУ вблизи Покровска и Угледара. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В согласно их данным, ВС РФ продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 26 октября. Кроме того, говорится в тексте, российские войска продвинулись вперед в районе Угледара. В частности, российские войска продвинулись на запад от населенного пункта Победа.

Также сообщается, что Армия России недавно продвинулась на север от Золотой Нивы и на север и северо-запад от Пречистовки, которые находятся на западе от Угледара.

24 октября редактор The Conversation Трейси Уолш в своей статье писала, что ВСУ отброшены на всех фронтах, как в зоне СВО, так и в Курской области.

Уолш напомнила, что украинские войска отступали почти весь 2024 год. В начале октября был взят Угледар, сейчас в окружении находится Селидово, а зимой предстоит «ужасная» битва за стратегически значимый промышленный центр Покровск. По словам журналистки, сейчас Украина ведет войну на истощение с Россией, а исторически ни одна страна не одерживала победу над Россией в такой войне, поэтому победа Украины «выглядит невозможной».

Ранее в США сравнили ВСУ с армией Гитлера.