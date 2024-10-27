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В Германии испугались экономических и политических возможностей Маска

NZZ: экономические и политические возможности Маска опасны для Украины

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Patrick Pleul/Reuters

Экономические возможности Илона Маска и их влияние на политику вызывают беспокойство, поскольку последствия «неконтролируемой власти», которую накопил предприниматель, могут быть опасны, в том числе для Украины. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Предпринимательский гений Маска неоспорим. Но его экономическая мощь уже давно оказывает и политическое влияние. С помощью своей спутниковой системы Starlink он может в одночасье отключить важнейшую сеть связи для Украины, в то время как американское космическое агентство НАСА, в свою очередь, полностью зависит от ракеты-носителя Маска», — говорится в тексте.

Как пишет автор, «многие обеспокоены» таким развитием событий и последствиями «неконтролируемой власти», которую накопил Маск. NZZ пишет, что последняя информация о контактах предпринимателя с Владимиром Путиным лишь усиливает это «тревожное чувство».

«Маск поставил под угрозу национальную безопасность? Ведь благодаря SpaceX у него есть доступ к секретным документам. Дональд Трамп пообещал своему фанату Маску работу в правительстве, если тот станет президентом США. Кто будет контролировать там власть Маска?», — задается вопросом газета.

До этого вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова назвала Илона Маска «покровителем зла».

Ранее в США заявили о необходимости расследовать контакты Путина и Маска.

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