В США заявили о необходимости расследовать контакты Путина и Маска

Возможные контакты американского предпринимателя Илона Маска и президента России Владимира Путина беспокоят США. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон в беседе с Semafor.

«Не знаю, правда ли это, но это следует расследовать», — сказал он.

Нельсон отметил, что если слухи о «многочисленных» разговорах главы российского государства и американского миллиардера подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

25 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у администрации США нет данных о том, что Маск контактировал с Путиным.

The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорится, что Илон Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года. По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Сообщается, что в конце 2023 года Путин даже просил Маска не активировать Starlink над Тайванем — чтобы угодить главе КНР Си Цзиньпину. В Кремле опровергли эту информацию, назвав ее «вбросом» на фоне предвыборной гонки в США. По словам Дмитрия Пескова, Путин говорил с миллиардером лишь однажды — в 2021 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск ответил на обвинения в «пророссийской позиции».