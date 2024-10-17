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В Еврокомиссии назвали Илона Маска «покровителем зла»

ЕК: Илон Маск превратил Twitter в центр антисемитизма

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Владелец соцсети X, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, в отличие от других глав технологических компаний, не способен различать добро и зло. Такое мнение выразила вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью Politico.

«Мы начали считать зло чем-то условным, и он активно помогает этому. Он покровитель зла», — заявила Юрова.

По словам вице-президента ЕК, богатейший человек в мире «превратил Twitter в центр антисемитизма». Юрова подчеркнула, что в настоящее время технологические компании обладают «чудовищной властью». Кроме того, вице-президент Еврокомиссии считает, что цифровые платформы «при попадании не в те руки вызывают ужас».

Конфликт Маска и Евросоюза продолжается два года, стороны обменивались колкостями, обвинениями, а также нецензурными мемами. Так, 12 июля, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил социальной сети Х наложением штрафа за якобы введение пользователей в заблуждение и нарушение установленных Евросоюзом правил.

На следующий день Маск выложил пост, в котором рассказал, как Еврокомиссия предлагала соцсети X «незаконную и секретную» сделку — соцсеть должна была подвергать цензуре некоторые высказывания на платформе. Предприниматель отметил, что за это в ЕС отказались бы от штрафов в отношении социальной сети.

Ранее Маск ответил на обвинение ЕК сети X в дезинформации о конфликте в Израиле.

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