Путин надеется, что его услышали на Западе по вопросу ударов вглубь РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы по поводу обсуждаемых ударов вглубь территории России. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Они мне об этом ничего не говорили. Надеюсь, услышали», — сказал глава государства.

По его словам, украинские специалисты не могут применять дальнобойное оружие самостоятельно, это могут делать специалисты только стран НАТО.

Также президент подчеркнул, что Минобороны изучает различные варианты ответов на возможное решение о разрешении ударов вглубь РФ.

25 октября посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании на данный момент не разрешили нанесение ударов вглубь по территории Российской Федерации. По его словам, есть подтверждение, что позиция официальных властей Британии по этому вопросу не меняется, и Лондон в настоящее время не выступает за возможность нанесения ударов вглубь России. При этом посол отметил, что позиция Лондона может измениться под давлением Вашингтона, она обязательно должна быть обговорена с США, поскольку пуски британских дальнобойных ракет Storm Shadow напрямую зависят от получения американских разведданных.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия.

Ранее в России предупредили о последствиях при ударе ВСУ вглубь страны.