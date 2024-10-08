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В России предупредили о последствиях при ударе ВСУ вглубь страны

Замглавы МИД Грушко: разрешение ВСУ ударить вглубь РФ изменит природу конфликта

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Defense Ministry/Global Look Press

Разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Об этом сказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат прокомментировал дискуссии стран НАТО о снятии запрета на использование украинскими вооруженными силами дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Грушко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин предупреждал о последствиях в случае, если Киев получит соответствующее разрешение.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал замглавы МИД РФ.

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по территории России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия.

Ранее Украина обвинила страны Запада в инфантилизме.

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