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Лавров прокомментировал возможность ударов ВСУ вглубь России

Лавров: разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем

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МИД РФ/РИА Новости

Разрешение на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что российская сторона будет принимать решения исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом.

Министр добавил, что Москва понимает, что «восстановление мира в планы противника не входит», а президент Украины Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Россией. Лавров отметил, что США и союзники Вашингтона по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения боевых действий.

7 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием, «в целях самообороны».

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по территории России.

Ранее президент Эстонии процитировал Рейгана и призвал покончить с красными линиями РФ.

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