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Российский посол заявил, что Британия не разрешила нанесение ударов вглубь России

Посол Келин: Британия не поддерживает нанесение ударов по территории России

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Thierry Wurtz/MBDA via Reuters

Власти Великобритании не поддерживают нанесение ударов по территории Российской Федерации. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС.

По его словам, есть подтверждение, что позиция официальных властей Британии по этому вопросу не меняется, и Лондон в настоящее время не выступает за возможность нанесения ударов вглубь России.

При этом посол отметил, что позиция Лондона может измениться под давлением Вашингтона, она обязательно должна быть обговорена с США, поскольку пуски британских дальнобойных ракет Storm Shadow напрямую зависят от получения американских разведданных.

Все остальное, предположил Келин, будут делать сами британские специалисты — ввод полетного задания и все процедуры, связанные с пуском, за исключением определения цели, это могут сделать украинские военные. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, если такое произойдет, британцы станут соучастниками этих ударов, напомнил дипломат.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение на удары вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Переговоры не дали результата, писало издание The Independent.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия.

Ранее в России предупредили о последствиях при ударе ВСУ вглубь страны.

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