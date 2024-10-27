В Сербии заявили о нежелании вводить санкции против России

Министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии, Ненад Попович заявил в интервью ТАСС, что его страна не пойдет на введение санкций против России, несмотря на угрозы Запада.

По словам министра, Евросоюз ставит Сербии условия по вступлению в Евросоюз.

«Два условия, которые постоянно ставят: это, во-первых, отказ от нашего южного края, от нашего Косова и Метохии. Но это всегда была, есть и будет неотъемлемая часть Сербии», — сказал Попович.

Вторым условием он назвал введение санкций против России, однако, по словам министра, сербский народ не хочет этого. Как утверждает министр, против такого шага выступают 90% населения, в числе которых даже те, кто желает вхождения в Евросоюз.

«И я могу вам сказать здесь абсолютно ответственно: Сербия никогда не введет санкции против России, потому что это желание нашего народа, чтобы мы с РФ остались самыми близкими странами», — подчеркнул Попович.

В этом же интервью ТАСС министр заявил, что российские активы на территории Сербии будут защищены, поскольку республика соблюдает международное право.

25 октября президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не изменит своего пути к членству в Евросоюзе.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о невозможности для Запада победить Россию.