Коллективный Запад пока не понимает, что не сможет победить Россию — это нереально. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Политик отметил, что очень обеспокоен тем, что Запад не добивается мира и ищет военного поражения России.

По мнению Вулина, поражение Российской Федерации невозможно, нельзя военным путем одолеть ядерную сверхдержаву. В конце концов западные страны поймут свою ошибку, выразил надежду сербский вице-премьер.

До этого в беседе с RT Вулин заявлял, что европейские страны ожидают от Сербии, что из-за украинских границ страна вступит в самый масштабный за свою историю конфликт с Россией. По его словам, это следствие лицемерной политики и подобные надежды не оправдаются.

Политик напомнил о бомбардировке со стороны НАТО, подчеркнув, что тогда эти действия не признали недопустимыми. На этом фоне сегодняшние заявления европейских политиков выглядят лицемерно, отметил Вулин.

Также вице-премьер заявлял, что присоединение к БРИКС может стать для Сербии альтернативой вступлению в Евросоюз.

Ранее вице-премьер Сербии заявил, что готов отдать жизнь за дружбу с Россией.