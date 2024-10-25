Вучич заявил о приверженности Сербии пути вступления в ЕС

Сербия не изменит своего пути к членству в Евросоюзе. Об этом сербский президент Александар Вучич заявил во время визита в Белград главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

По словам политика, пока он является главой Сербии, страна не будет менять главные цели своей внутренней и внешней политики.

«Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеет ключевое значение для нашего развития, Сербия будет прилежно работать на этом пути и надеяться на результаты», — сказал он.

21 октября сербский президент заявил, что его страна получит членство в ЕС, если признает независимость Косова и присоединится к антироссийским санкциям.

16 октября глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что Вучич не заинтересован в членстве Сербии в БРИКС.

Он уточнил, что сербские власти выступают за вступление в Евросоюз, в связи с чем Белград не может иметь две стратегические ориентации — «быть одновременно за БРИКС и ЕС».

Ранее Вучич осудил действия России на Украине.