«Тема очень деликатная». Зачем в США заявили о контактах Путина и Маска Песков объяснил заявление WSJ о контактах Маска и Путина предвыборной гонкой в США

Бизнесмен Илон Маск поддерживает регулярные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщило The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитику. Собщается, что в конце 2023 года Путин даже просил Маска не активировать Starlink над Тайванем – чтобы угодить главе КНР Си Цзиньпиню. В Кремле опровергли эту информацию, назвав ее «вбросом» на фоне предвыборной гонки в США. По словам Дмитрия Пескова, Путин говорил с миллиардером лишь однажды – в 2021 году.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, сообщает WSJ со ссылкой на нескольких нынешних и бывших чиновников США, Европы и России.

По данным издания, собеседники обсуждают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность.

В конце 2023 года Владимир Путин просил Илона Маска не активировать спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем «в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину», сообщили WSJ два человека, знакомых с ситуацией.

«Эта просьба была сделана в качестве одолжения Китаю, на которого Россия все больше полагалась в торговле и в обходе санкций», — пишет американское издание.

WSJ отмечает, что информация о контактах Путина и Маска, «по-видимому», держится в строжайшем секрете.

«Тема очень деликатная, учитывая растущее участие Маска в кампании [кандидата от Республиканской партии Дональда] Трампа и приближающиеся президентские выборы в США», — пишет издание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг эти сообщения. «Нет, это все неправда, то есть это абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Действительно, у Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 2022 года... Говорили о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего, на чем делается акцент, сравнивались направления технологического развития, которые считает Маск перспективными. Путин рассказывал о том, как у нас идет. Это был средний по продолжительности телефонный разговор. Это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было, и все утверждения на этот счет — ложные», — сказал Песков.

Ранее сам Маск сообщил об этом разговоре. В октябре 2022 года в эфире в соцсети X бизнесмен заявил, что разговор был о космосе, и что он состоялся в апреле 2021 года.

Несколько чиновников Белого дома сообщили WSJ, что им о них ничего не известно о контактах Путина и Маска. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил изданию, что он не в курсе просьб Си Цзиньпина к Путину, и не стал комментировать тему.

Илон Маск беседовал и с другими высокопоставленными чиновниками РФ, в том числе с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, пишет WSJ со ссылкой на два источника.

«О чем они говорили, неясно», — пишет издание. Дмитрий Песков заявил, что таких контактов не было.

«Это очередные вбросы перед выборами в США»

Контакты Путина и Маска вызывают озабоченность по поводу национальной безопасности у некоторых членов действующей администрации Белого дома, «учитывая роль Путина как одного из главных противников Америки», пишет WSJ.

«В то время как США и их союзники в последние годы изолировали Путина, диалог Маска может свидетельствовать о возобновлении взаимодействия с российским лидером и подкрепить выраженное Трампом желание заключить сделку по таким серьезным проблемам, как война на Украине», — пишет американское издание.

Контакты Маска с Россией вызывают опасения еще и потому, что бизнесмен имеет доступ к секретной информации, касающейся космических программ США. SpaceX является основным поставщиком ракет-носителей для Пентагона и НАСА, запускает на орбиту «жизненно важные» спутники и является компанией, «на которую НАСА полагается» при доставке астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, пишет WSJ.

Зависимое от технологий Маска правительство США «столкнулось с дилеммой», предпринимать ли какие-то действия по отношению к Маску, рассказал WSJ информированный собеседник.

«Им это [контакты Путина и Маска] не нравится», — сказал он.

Беседы Маска с Путиным и кремлевскими чиновниками демонстрируют его «растущую склонность выходить за рамки бизнеса и заниматься геополитикой», считает WSJ.

Издание также вспомнило его встречи с премьер-министров Аргентины Хавьером Милеем и бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Кроме того, в этом году Маск «проявил себя как решающий сторонник предвыборной кампании Дональда Трампа и мог бы найти работу в администрации в случае его победы».

В Кремле же считают, что публикация газеты не что иное как «вброс» на фоне предвыборной гонки в США.

«Скорее всего это очередные вбросы в рамках той уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам. Предвыборная гонка вышла на финишную стадию, и, конечно, оппоненты не гнушаются ничем. Вы помните, что неделей ранее рассказывали, как Путин целыми днями якобы беседует с Трампом, теперь якобы он все время беседует с Маском. Это все неправда. Это не так», — сказал Дмитрий Песков.

Свой взгляд

Издание The New Yorker ранее также писало, что у Маска были личные контакты Владимиром Путиным, и он выступает за переговоры с президентом РФ для решения российско-украинского конфликта.

Основатель Tesla и SpaceX не раз публично высказывался с позиций, которые не поддерживали в Белом доме.

«Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это южная военно-морская база. С их точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев с Перл-Харбором», — писал бизнесмен в Twitter в октябре 2022 года.

По мнению Маска, Россия будет готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза потери Крыма.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже наложили всевозможные санкции и всячески отключили Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ответный ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война», — говорится еще в одном посте основателя Tesla и SpaceX.

Широкий резонанс получил план заключения мира между Россией и Украиной, предложенный Маском. По его мнению, Крым следует признать российским, на присоединенных к РФ территориях — провести референдум, гарантировать поставки воды в Крым, а Украину оставить нейтральным государством.

В феврале 2022 года компания SpaceX заявила, что передает на Украину терминалы своей интернет-сети Starlink. В сентябре стало известно, что по поручению Маска в 2022 году доступ к Starlink рядом с побережьем Крыма был отключен, из-за чего была сорвана атака ВСУ на российский военно-морской флот. Согласно фрагменту его биографии, оказавшемуся в распоряжении CNN, предприниматель опасался ядерной эскалации. Бизнесмен неоднократно подчеркивал, что Starlink создавался не для использования в ходе военных действий.

Сам Маск называл мысль о том, что он является апологетом Путина, «абсурдной» и говорил, что его компании «сделали для подрыва позиций России больше, чем что-либо другое».